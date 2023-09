Adolescente é apreendida com 3 kg de maconha em ônibus na Bahia

Uma adolescente foi apreendida na manhã do domingo (10) ao levar 3 kg de maconha em um ônibus interestadual. Ela foi detido na BR-242 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O ônibus foi parado pela fiscalização da PRF, na altura do KM 800.



Os passageiros passaram por checagem e durante a vistoria de bagagens uma mochila foi encontrada com seis tabletes de maconha, totalizando 3 kg.



Uma adolescente de 17 anos, que viajava com o filho de 2, foi identificada como dona da mochila.