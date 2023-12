Adolescente é apreendido com arma de brinquedo no Bonfim

Um adolescente foi apreendido com uma arma de brinquedo, no bairro do Bonfim, após uma tentativa de assalto. O flagrante aconteceu na tarde de sexta-feira (8).



Motociclistas do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) faziam rondas na região quando foram acionados por pedestres que denunciaram uma tentativa de roubo. Após o relato, dois suspeitos foram identificados e correram, sendo um deles alcançado pelos militares.



O suspeito foi identificado como um adolescente e tinha uma arma falsa na cintura. Ele foi encaminhado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).