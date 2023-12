Adolescente é apreendido com réplica de arma de fogo em Fazenda Grande do Retiro

Um adolescente foi apreendido com uma pistola falsa na manhã de sexta-feira (1) em Fazenda Grande do Retiro, Salvador.



Os policiais militares do Batalhão Apolo foram acionados para averiguar uma denúncia de uma motocicleta roubada abandonada na Rua Eudaldo Silva Lima. Ao chegarem, os militares flagraram um grupo de indivíduos que fugiram ao perceberem a aproximação.



Um dos suspeitos foi interceptado e abordado. O indivíduo, que se tratava de um adolescente, estava com uma réplica de pistola e um aparelho celular.