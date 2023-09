Adolescente é atacado por homem com facão no Curuzu

Um adolescente de 13 foi levado para o Hospital Geral o Estado (HGE) após sofrer ataque com facão no bairro do Curuzu, na Liberdade. De acordo com a Polícia Civil, o garoto informou que estava na casa da namorada, quando foi agredido por um homem.



A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) ficará responsável pela apuração do caso, que aconteceu no bairro do Curuzu.



Não foi divulgado o motivo do desentendimento.