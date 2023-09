Adolescente é morto a tiros após ir visitar namorada em outro bairro de Itaparica

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador, depois de ir visitar a namorada.



Jonas dos Santos Silva foi morto a tiros na segunda-feira (4). Ele morava no bairro Alto das Pombas, mas foi visitar a namorada no bairro de Amoreiras. Homens armados o surpreenderam e atiraram várias vezes contra ele.



Familiares suspeitam que Jonas foi morto por conta de uma disputa de facções que envolve bairros considerados rivais no local. O adolescente não teria envolvimento com o crime.