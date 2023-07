Adolescente é morto a tiros e duas pessoas são baleadas durante festa no sul da Bahia

Um adolescente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio durante uma festa em Alcobaça, no sul da Bahia, no último domingo (16).



A festa acontecia no bairro Paraíso Verde. Segundo as primeiras informações, uma pessoa chegou pela parte de trás do palco e abriu fogo, atirando várias vezes. O suspeito fugiu em seguida.



Vinicius Luiz Santana, de 16 anos, chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas morreu por conta da gravidade dos ferimentos.