SANTO ESTEVÃO

Adolescente é morto com tiro na nuca no interior da Bahia

Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto com tiros na nuca, nas pernas e nas costas na zona rural da cidade de Santo Estevão, no interior da Bahia. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (18).

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 57ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de um adolescente caído ao solo, vítima de disparo de arma do fogo.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato. A vítima já foi encontrada sem sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.