Adolescente indígena é encontrado morto no sul da Bahia

Um adolescente indígena foi encontrado morto em uma praia em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. Ele foi identificado como Dennis Kawhã Santos da Cruz, de 16 anos. Na madrugada desta segunda-feira (24), policiais militares do 8º BPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia na avenida Beira Mar. No local, já encontraram o garoto sem vida. Os policiais isolaram a área e acionaram o DPT. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava sinais de espancamento, e teve a cabeça atingida por um objeto de madeira e concreto.

Antes do crime, Dennis estava em uma festa, em um bairro diferente do qual ele residia. A Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália apura a autoria e motivação do crime. Foram expedidas as guias periciais.