Adolescente morre afogado em represa após tentar atravessar para pegar jaca

Um adolescente de 15 anos morreu afogado no domingo (20), enquanto tentava atravessar a represa de uma fazenda na zona rural de Itabuna, no sul da Bahia.



O corpo de Breno Souza Gomes foi resgatado pelos Bombeiros. Segundo o que familiares da vítima informaram à TV Bahia, o adolescente estava na represa com amigos, e decidiu atravessar para o outro lado para pegar uma jaca.



Breno, então, avisou a um amigo que estava cansado e não conseguiria mais nadar. O outro jovem, que não teve a identidade revelada, tentou ajudá-lo, mas não conseguiu.