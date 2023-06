Adolescente morre em incêndio na Avenida Fernandes da Cunha

Uma adolescente de 15 anos morreu em um incêndio que atingiu um imóvel na Avenida Fernandes da Cunha, no bairro dos Mares, em Salvador, na noite desta quinta-feira (22).



O Corpo de Bombeiros foi até o local e as chamas já foram contidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cntudo, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima já havia falecido.



A causa do incêndio será determinada após perícia do Departamento da Polícia Técnica (DPT).