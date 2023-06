Adolescente morre por choque elétrico no sudoeste da Bahia

Uma adolescente morreu por choque elétrico no município de Planalto, no sudoeste da Bahia, durante o domingo (18). Segundo a Polícia Civil, ela foi identificada como Monique Santos Ribeiro, de 17 anos, e as guias para a realização de exame necroscópico foram expedidas pela Delegacia Territorial (DT/Planalto).



Ainda de acordo com a polícia, há indícios de que a vítima estava usando o celular conectado ao carregador quando recebeu a descarga elétrica. Ela foi socorrida ao hospital local, mas chegou à unidade já sem vida.