Adolescente que roubava em Piatã é apreendido

Um adolescente que praticava roubos na região de Piatã foi apreendido nesta sexta-feira (4). Ele foi encontrado em Itapuã com um Fiat Palio de cor branca, também roubado, que era usado nos crimes



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a apreensão foi feita por equipes do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV).



Com o adolescente, os PMs encontraram também porção de maconha e 34 reais. O menor foi apresentado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas.