Adolescente que saiu para entregar pizza é encontrado morto em Salvador

A Polícia Civil investiga a morte de Michel Lucas Silva Santos, de 16 anos. O adolescente era entregador de pizza e foi visto pela última vez na noite de sábado (24). O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo (25) na Rua Nova Aliança, no bairro Praia Grande.



Ainda de acordo com a polícia, Michel Lucas estava entregando pizza no bairro Mirante de Periperi quando foi sequestrado. A motocicleta de Michel ainda não foi localizada. Guias periciais e de remoção foram expedidas.