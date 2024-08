CRIME

Adolescente suspeito de matar vizinha após briga por conta de animal em Feira é apreendido

Ele estava com a mãe em São Francisco do Conde

Segundo as informações, o adolescente estava escondido com a mãe em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela também foi conduzida para a delegacia, mas foi liberada depois de prestar depoimento.