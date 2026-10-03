INFRAÇÃO

Adolescentes compram iPhone de R$ 3,2 mil com dinheiro falso e polícia encontra 'tesouro' escondido em ar-condicionado na Bahia

Jovens de 14 e 17 anos foram apreendidos; polícia recuperou o aparelho e encontrou mais R$ 1,8 mil em notas falsas

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:07

Cédulas ficavam escondidas no ar-condicionado Crédito: Divulgação

Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de usar R$ 3,2 mil em cédulas falsas para comprar um iPhone no interior da Bahia. Durante as buscas, a Polícia Civil recuperou o aparelho e encontrou outros R$ 1,8 mil em dinheiro falso escondidos em um ar-condicionado.

O caso começou a ser investigado depois que a vítima procurou a delegacia de Araci. Ela contou à polícia que havia vendido o celular por R$ 3,2 mil e recebido o pagamento em espécie. Posteriormente, percebeu que as notas utilizadas na negociação eram falsas. As informações são da Polícia Civil.

Adolescentes compraram celular com dinheiro falso 1 de 2

Os investigadores identificaram como suspeitos dois adolescentes moradores de Serrinha, município localizado a cerca de 37 km de Araci.

Na casa onde os adolescentes estavam, os policiais encontraram o iPhone negociado com a vítima. Além do aparelho, foram apreendidos R$ 1,8 mil em cédulas falsas que, segundo a Polícia Civil, estavam escondidas em um ar-condicionado.

Uma motocicleta que teria sido utilizada pelos jovens no dia da negociação também foi apreendida. A polícia recolheu ainda um computador e outros celulares, que serão encaminhados para perícia.

Os dois adolescentes foram levados para a Delegacia de Serrinha, onde foram adotadas as medidas previstas para ato infracional análogo ao crime de moeda falsa.