Adolescentes compram iPhone de R$ 3,2 mil com dinheiro falso e polícia encontra 'tesouro' escondido em ar-condicionado na Bahia

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:07
Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de usar R$ 3,2 mil em cédulas falsas para comprar um iPhone no interior da Bahia. Durante as buscas, a Polícia Civil recuperou o aparelho e encontrou outros R$ 1,8 mil em dinheiro falso escondidos em um ar-condicionado.
O caso começou a ser investigado depois que a vítima procurou a delegacia de Araci. Ela contou à polícia que havia vendido o celular por R$ 3,2 mil e recebido o pagamento em espécie. Posteriormente, percebeu que as notas utilizadas na negociação eram falsas. As informações são da Polícia Civil.
Adolescentes compraram celular com dinheiro falso
Os investigadores identificaram como suspeitos dois adolescentes moradores de Serrinha, município localizado a cerca de 37 km de Araci.
Na casa onde os adolescentes estavam, os policiais encontraram o iPhone negociado com a vítima. Além do aparelho, foram apreendidos R$ 1,8 mil em cédulas falsas que, segundo a Polícia Civil, estavam escondidas em um ar-condicionado.
Uma motocicleta que teria sido utilizada pelos jovens no dia da negociação também foi apreendida. A polícia recolheu ainda um computador e outros celulares, que serão encaminhados para perícia.
Os dois adolescentes foram levados para a Delegacia de Serrinha, onde foram adotadas as medidas previstas para ato infracional análogo ao crime de moeda falsa.
O iPhone recuperado será devolvido à vítima. A Polícia Civil informou que as investigações continuam.