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Adolescentes de 16 e 14 anos invadem casa e matam menino de 11 na Bahia

Caso ocorreu em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:28

Políocia Civil da Bahia
Políocia Civil da Bahia Crédito: Políocia Civil

Dois adolescentes, de 16 e 14 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira (15), nos municípios de Feira de Santana e Santa Bárbara, por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Os dois são investigados pela morte de Everton Mikael Bacelar Lima, de 11 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (14), no distrito da Matinha. As investigações apontam que os suspeitos invadiram a residência da família da vítima e mataram o menino.

Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular, uma balança de precisão, uma roupa camuflada e uma granada de fabricação caseira. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, delegado Gustavo Coutinho, as diligências começaram nas primeiras horas após o crime.

“Um dos adolescentes tentou fugir e se esconder em uma pousada em Santa Bárbara, mas conseguimos localizá-lo. As investigações apontaram que o alvo dos disparos não era Everton, mas sim o irmão dele, um adolescente de 16 anos, que tem envolvimento com uma organização criminosa”, explicou o delegado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, serão encaminhados a uma unidade socioeducativa.

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A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. As diligências continuam para localizar outros suspeitos de envolvimento no crime.

Tags:

Feira de Santana

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