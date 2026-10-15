POLÍCIA

Adolescentes de 16 e 14 anos invadem casa e matam menino de 11 na Bahia

Caso ocorreu em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:28

Políocia Civil da Bahia Crédito: Políocia Civil

Dois adolescentes, de 16 e 14 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira (15), nos municípios de Feira de Santana e Santa Bárbara, por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Os dois são investigados pela morte de Everton Mikael Bacelar Lima, de 11 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (14), no distrito da Matinha. As investigações apontam que os suspeitos invadiram a residência da família da vítima e mataram o menino.

Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular, uma balança de precisão, uma roupa camuflada e uma granada de fabricação caseira. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, delegado Gustavo Coutinho, as diligências começaram nas primeiras horas após o crime.

“Um dos adolescentes tentou fugir e se esconder em uma pousada em Santa Bárbara, mas conseguimos localizá-lo. As investigações apontaram que o alvo dos disparos não era Everton, mas sim o irmão dele, um adolescente de 16 anos, que tem envolvimento com uma organização criminosa”, explicou o delegado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, serão encaminhados a uma unidade socioeducativa.