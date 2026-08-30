POLÍCIA

Advogado desaparecido em Xique-Xique é encontrado morto; OAB aponta homicídio

Gabriel Alves desapareceu no último dia 22; ele era advogado há três anos

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:01

Gabriel da Silva Alves Crédito: Reprodução

O corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, que estava desaparecido há cerca de uma semana em Xique-Xique, foi encontrado no último sábado (29). A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA), por meio da Subseção Irecê da OAB.

Em nota, as entidades lamentaram a morte do advogado. Segundo a OAB, ele foi vítima de um homicídio. Gabriel era advogado há três anos e já tinha sido secretário-geral da Comissão de Prerrogativas e Fiscalização do Exercício Profissional da Subseção de Irecê neste período.

Advogado desaparece em Xique-Xique 1 de 3

Para a OAB, ele deixa “lembranças de respeito e afeto aos colegas de profissão, amigos e clientes”. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os seus familiares e amigos enlutados pela irreparável perda, sentida profundamente por toda a advocacia baiana. Seguiremos cobrando empenho das autoridades nas investigações para identificar a motivação e os responsáveis por este crime absurdo. Justiça por Gabriel” dizem, no texto.

“A OAB Bahia e a OAB Subseção Irecê lamentam profundamente o falecimento do advogado GABRIEL DA SILVA ALVES OAB/BA 78.986, vítima de homicídio em Xique-Xique. Advogado há apenas 03 anos, foi secretário-geral da Comissão de Prerrogativas e Fiscalização do Exercício Profissional da Subseção neste triênio, deixando lembranças de respeito e afeto aos colegas de profissão, amigos e clientes. Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os seus familiares e amigos enlutados pela irreparável perda, sentida profundamente por toda a advocacia baiana. Seguiremos cobrando empenho das autoridades nas investigações para identificar a motivação e os responsáveis por este crime absurdo. Justiça por Gabriel”, diz a nota.

A prefeitura de Xique-Xique também divulgou uma nota de pesar, assim como a Câmara Municipal de Xique-Xique.

O velório está previsto para começar a partir das 11h, na Igreja Matriz Senhor do Bonfim. Às 16h, haverá uma cerimônia religiosa. Já às 17h, haverá o cortejo em direção ao cemitério do BNH.

Desaparecimento

Gabriel desapareceu depois de sair de um bar onde estava reunido com amigos no dia 22 deste mês. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixou o estabelecimento. Segundo a família, o advogado deixou o bar pilotando a própria motocicleta. Antes do desaparecimento, ele ainda ligou para um amigo. A comunicação, no entanto, foi prejudicada por interferências na chamada, e o amigo não conseguiu compreender o que Gabriel dizia.

Na última quinta-feira (27), a motocicleta usada por ele foi localizada dentro de um buraco em uma área de mata, na zona rural do município. Perto do local, equipes também encontraram um óculos e um par de sandálias que pertenciam ao advogado.