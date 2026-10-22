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Advogados têm até 30 de outubro para renegociar dívidas com a OAB-BA

Programa oferece descontos de até 100% em multas e juros de anuidades vencidas até dezembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

Sede da OAB-Bahia
Sede da OAB-Bahia Crédito: Angelino de Jesus

Advogados e advogadas da Bahia têm até o dia 30 de outubro para aderir à edição 2026 do programa “Aproveite e Fique em Dia”, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA). A iniciativa permite renegociar débitos de anuidades vencidas até 31 de dezembro de 2025, com redução de multas e juros de mora, conforme as condições de pagamento escolhidas.

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Para a advocacia em geral, o desconto pode chegar a 100% das multas e dos juros no pagamento à vista ou no cartão de crédito em até 12 parcelas. Também há opções de parcelamento em até 18 vezes, com abatimentos menores. Advogados idosos têm condições especiais, incluindo redução integral de multas e juros em determinadas modalidades. O valor mínimo das parcelas é de R$ 60, e a primeira prestação deve ser paga no ato da assinatura do acordo.

A adesão exige a assinatura de um termo com duas testemunhas. O atraso de parcelas implica multa de 2%, correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês. O descumprimento das regras ou a inadimplência por três meses consecutivos ou alternados pode levar à exclusão do programa. Informações podem ser obtidas com a Secretaria de Anuidades pelo telefone ou WhatsApp (71) 3329-8900 ou pelo e-mail anuidades@defensoria.ba.def.br.

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