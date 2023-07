Aeroporto de Salvador registra aumento de passageiros no segundo trimestre

Mais de 1.6 milhões de passageiros circularam pelo aeroporto de Salvador no segundo trimestre de 2023, o que representa um aumento de 7.8% em relação ao mesmo período em 2022. A VINCI Airports, rede que administra o Salvador Bahia Airport, registrou um aumento de 5.5% nos 8 aeroportos no Brasil. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o aeroporto da capital teve um percentual de crescimento de 4.3%, com 3,4 milhões de passageiros.



No comparativo com 2019, ano que antecedeu a pandemia de coronavírus, o tráfego de passageiros no aeroporto de Salvador aumentou em 8% no segundo trimestre de 2023, considerando a retomada da economia, de acordo com dados do relatório global de tráfego da VINCI Airports. O aeroporto internacional da capital baiana teve 12.535 pousos e decolagens entre 1º de abril e 31 de junho de 2023.