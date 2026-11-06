FESTIVAL

Afrocidade e Timbalada levam encontro de gerações da música baiana ao Rock the Mountain

Bandas se apresentam juntas neste domingo (8), em Petrópolis, no Rio de Janeiro

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:14

Timbalada e Afrocidade Crédito: Lali Moss/Divulgação.

A força dos tambores da Bahia vai marcar a programação de encerramento do Rock the Mountain, no Rio de Janeiro. Neste domingo (8), Afrocidade e Timbalada dividem o Palco Estrela, em Petrópolis, em uma apresentação que aproxima diferentes gerações da música afro-baiana. O show está previsto para as 18h50 e poderá ser acompanhado ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, que iniciam a transmissão do festival às 16h25.

A apresentação reúne elementos que atravessam a identidade musical dos dois grupos: a percussão de matriz afro-baiana e a mistura de ritmos que caracteriza suas trajetórias. No repertório, estão previstas canções como “Que Swing é Esse” e “Baby Te Liguei”, do Afrocidade, além de sucessos da Timbalada, como “Beija Flor” e “Mimar Você”. Os vocais do Afrocidade ficam por conta de Fernanda Maia, Eric Mazzone e Gutto Cabral.

A relação entre as bandas começou a partir da admiração do grupo de Camaçari pela Timbalada, uma de suas principais referências musicais. Para Eric Mazzone, vocalista e diretor musical do Afrocidade, o encontro representa a concretização de um desejo antigo. “A Timbalada é uma referência atemporal para o Afrocidade. A gente cresceu se nutrindo do som dos tambores, então dividir o palco com eles é a realização de um sonho”, afirma.

O que surgiu como uma homenagem se transformou em uma parceria que já percorreu palcos no Brasil e no exterior. “É muito massa ver que essa admiração virou uma parceria que vem ocupando novos espaços e com caminhos abertos para trilhar juntos”, acrescenta Eric.

Denny Denan, que divide com Buja Ferreira os vocais da Timbalada, também destaca a importância dessa conexão entre os grupos. “É muito especial ver o Afrocidade, uma banda tão potente e representativa da nova música baiana, reconhecer a Timbalada como referência”, diz.

A colaboração já esteve presente em eventos como o Coala Festival, em São Paulo e em Portugal, e o Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), em Sergipe. Em janeiro de 2025, a Timbalada participou do Afrobaile, projeto do Afrocidade que acumula mais de uma década de trajetória. A banda de Camaçari também foi convidada para integrar o audiovisual da Timbalada, gravado no Candyall Ghetto Square.

A participação conjunta no Rock the Mountain marca mais um momento dessa aproximação. Para a Timbalada, será a primeira vez no festival, que ocorre no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na serra fluminense.