Agente de trânsito e filho morrem em acidente na BR-116

Um pai e o filho de 18 anos morreram em um acidente na sexta-feira (15), na BR-116, na cidade de Serrinha, na Bahia. Eles estavam em uma moto que foi atingida por um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Danilo Melo de Britto, 46 anos, e o filho Athos Silva de Britto estavam na moto - o pai pilotava e o filho estava na garupa. Na altura do KM 362, um caminhão foi fazer uma manobra para entrar na empresa Massafort, que fica às margens da rodovia, e acabou atingindo a moto.

O caminhoneiro desceu e ficou no local aguardando a chegada do socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram pai e filho até o Hospital Municipal de Serrinha, mas eles morreram por conta dos ferimentos.