Agentes da Limpurb instalam lona em encosta na Garibaldi

Agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) fizeram "rapel" nesta quinta-feira (27), para a instalação de uma lona em uma encosta na Avenida Garibaldi. A ação faz parte da Operação Chuva, que ocorre nos meses de abril a junho, para minimizar o risco de deslizamentos de terra.



Em 2023, foram 456 ações realizadas, mais de 63.700,00 m² de lona instaladas e mais de 26 toneladas de resíduos sólidos foram coletados. No período, 75 bairros já foram atendidos sendo Castelo Branco, Sussuarana, São Marcos, Plataforma e Paripe as localidades com maior número de solicitações atendidas.