ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Agentes do Inema paralisam atividades em campo por falta de adicional

A paralisação ocorre há vinte dias e servidores afirmam que os pedidos para receber o benefício têm sido indeferidos

Publicado em 12 de março de 2024 às 17:45

Servidores paralisaram atividades em campo há 20 dias Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os agentes de fiscalização e de monitoramento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) da Bahia estão com as atividades em campo paralisadas há 20 dias por falta de pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade.

Um grupo da Associação Pré-Sindical dos Servidores de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ascra) relatou ao CORREIO que nunca recebeu o adicional. Segundo os servidores, há funcionários, que estão há mais de 10 anos no órgão, sem ganhar a remuneração. De acordo com eles, pedidos para receber o benefício têm sido indeferidos sem qualquer base legal.

A depender da classe, o valor do adicional varia entre R$1 mil a R$2 mil. O benefício corresponde a 30% em cima do vencimento base. Os servidores, que falaram no anonimato para evitar retaliações do órgão, contaram ainda que a fiscalização ambiental está com um déficit de pessoal significativo. Não há, entretanto, um número preciso de quantos funcionários faltam no órgão.

Os profissionais são responsáveis por fiscalizar locais com condições insalubres, como matadouros de animais e estações de tratamento de esgoto. Segundo a Ascra, pelo menos 15 servidores paralisaram as atividades na sede da capital. O número se aproxima de 120 quando somado com as unidades regionais que também aderiram ao ato.

“Buscamos muito mais do que um retorno financeiro. Queremos o reconhecimento do estado, porque no momento não há reconhecimento de nossa atividade como perigosa. Somos colocados em uma situação onde teríamos que assumir o risco da nossa atividade em campo sem que o próprio estado reconhecê-la como perigosa. É muito grave”,informou a Ascra.

O Inema e o Saeb (Secretaria de Administração do Estado da Bahia) foram procurados no dia 6 de março (quarta-feira passada) para se manifestarem sobre o pleito dos servidores. A reportagem solicitou novamente um posicionamento aos órgãos nesta segunda-feira (11) e na terça-feira (12), mas não houve retorno até a publicação da matéria.