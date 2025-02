VOLTOU ATRÁS

Agerba anula reajuste da tarifa de embarque na rodoviária de Salvador um dia após anúncio

Agência alega que medida foi tomada devido a erro material e que resolução será republicada com as correções necessárias

Um dia após anunciar o reajuste da tarifa de embarque do Terminal Rodoviário de Salvador, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) voltou atrás e suspendeu a medida. A decisão foi oficializada por meio de uma publicação suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira (21), que tornou sem efeito a resolução que previa o reajuste da Tarifa de Embarque do Terminal Rodoviário de Passageiros de Salvador (TUTE) de 4,42%, que havia sido publicada em edição anterior do mesmo dia do DOE. A agência alega que a medida foi tomada devido a erro material e que, em momento oportuno, a resolução será republicada com as correções necessárias. >