Agosto é o mês recorde de mulheres baleadas

A violência armada contra mulheres subiu durante o mês de agosto. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, agosto se tornou o mês com maior aumento no número de mulheres baleadas, sendo elas feridas ou mortas, por armas de fogo em Salvador e Região Metropolitana desde que iniciaram suas atividades no estado em julho de 2022.



Entre os números coletados pelo Instituto, somente em agosto, 27 mulheres foram vítimas da violência armada: 18 foram mortas e nove feridas. O Instituto Fogo Cruzado utiliza de tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, produzindo 40 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador.