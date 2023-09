Ação Agroindústria Familiar deve beneficiar 44 mil famílias em 318 municípios baianos. Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

A agroindústria baiana recebeu, na tarde desta segunda-feira (18), o anúncio de investimento de R$72 milhões através da ação Agroindústria Familiar da Bahia, que tem como objetivo oferecer apoio técnico especializado, formação continuada, soluções, serviços, investimentos e políticas públicas complementares para 402 agroindústrias espalhadas pelo estado. A iniciativa deve beneficiar 44 mil famílias em 318 municípios nos próximos três anos.



A ação foi lançada durante evento no auditório do SENAI CIMATEC, que contou com as presenças do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, e do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, além de outras autoridades.

Para firmar o compromisso com a capacitação das agroindústrias e de seus trabalhadores, foi assinado o acordo de cooperação técnica entre a CAR, o SDR e o SENAI CIMATEC para a realização do Programa de Formação Agroindustrial dos Empreendimentos da Agricultura Familiar da Bahia, que irá capacitar cerca de 500 profissionais de assistência técnica e extensão rural (Ater) e de apoio à gestão para atuar nas 402 agroindústrias familiares implantadas ou requalificadas nos últimos anos.

Diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, destacou a importância da iniciativa. “Hoje foi apresentada à sociedade baiana um novo capítulo da história da agroindústria familiar no processo de agregação de valor. A Agroindústria Familiar vai revolucionar, sem dúvidas, os empreendimentos da agricultura familiar e a parceria é notória e necessária, ela precisa acontecer”.

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Rural sinalizou que a certeza de que as agroindústrias baianas vão ser acompanhadas é um dos principais motivos de celebração do setor. “Essa parceria com o Senai ajudará do ponto de vista técnico, porque eles têm uma experiência que pode nos ajudar a garantir a formação do nosso povo e a certeza de que vamos ter outra capacidade de produção e especialização. A agricultura familiar da Bahia pode dar ainda mais saltos. É outra onda virtuosa que está por vir com esse conjunto de ações”, projetou.

Ações com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Na ocasião, foi também celebrado um acordo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para a execução do projeto Quilombo Legal 2, que deve beneficiar 170 comunidades quilombolas na Bahia. No ato de assinatura, esteve presente o representante quilombola da Bahia, José Ramos, que integra a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq). Ele comemorou o acordo e aproveitou a oportunidade para cobrar do Governo do Estado avanços na pauta fundiária.

“Essa parceria veio trazer uma produtividade para os agricultores quilombolas da nossa Bahia para que venham avançar nas políticas públicas. Nós, do Conaq, agradecemos, mas queremos que venha a trazer também a regularização fundiária das nossas comunidades quilombolas. Fazemos esse apelo pela titulação já das nossas terras”, pediu.

Em outra ação, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar autorizou a transferência de recurso do fundo de terra no valor de R$100 milhões para o Banco do Nordeste, destinado ao Programa Nacional de Crédito Fundiário para o financiamento de contratos para acesso à terra com recortes específico para pequeno agricultor sem terra ou com pouca terra. O Ministério também firmou cooperação técnica com a SDR e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para emissão do cadastro nacional da agricultura familiar (CAF) em assentamentos de Reforma Agrária no Estado da Bahia.

Ao término das assinaturas, o ministro Paulo Teixeira afirmou que o modelo de agroindústria familiar que está sendo desenvolvido pela Bahia serve de exemplo para o resto do país e ressaltou a importância das medidas firmadas. “Eu vim aqui para a demarcação e identificação das terras remanescentes de quilombos para que esse país conclua essa abolição que até hoje está inconclusa. O convênio de R$100 milhões para a compra de terras pelos agricultores familiares no crédito que foi firmado tem sido muito utilizado para a sucessão familiar. Nós viemos também aumentar a satisfação dos trabalhadores rurais. Estamos adensando a rede de agroindústria”, pontuou.

Vice-governador da Bahia, Geraldo Junior disse que as parcerias firmadas têm o propósito de valorizar o homem e a mulher do campo. “Estamos favorecendo que essas famílias produzam e permaneçam no campo. A presença do ministro Paulo Teixeira tem importância vital nesse processo, [mostra] a importância que tem a Bahia no cenário nacional”, enfatizou.

Outras ações

Ainda no evento, foi firmada parceria para a realização da 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que, nesta edição, contará com empreendimentos de outros estados do Brasil. Durante a solenidade foram entregues títulos de terra coletivo à comunidade Quilombola Curral de Pedra, no município de Abaré.