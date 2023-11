Alba aprova projeto que autoriza governo a contratar empréstimo de R$ 1,6 bilhão

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em sessão extraordinária, nesta quarta-feira (22), aprovou o Projeto de Lei nº 25.092/2023, de autoria do Poder Executivo. O projeto autoriza o governo baiano a contratar um empréstimo de R$ 1,6 bilhão junto ao Banco do Brasil.



Segundo o projeto, os recursos serão usados em investimentos nas áreas de infraestrutura viária, infraestrutura hídrica e mobilidade urbana, previstos no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos anuais do Estado.