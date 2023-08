Alba aprova urgência na votação de novo PL dos precatórios do Fundef

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, por maioria, a urgência na votação do novo projeto de lei enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) que diz respeito ao pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) aos profissionais da educação básica.



O PL, de número 25.033/2023, foi publicado nesta segunda-feira (21) em edição extraordinária do Diário, após profissionais protestarem contra o 25.028/2023, por não incluir juros e correção monetária. O novo PL, no entanto, tampouco inclui a pauta que motivou protestos dos professores. Segundo a categoria, os juros equivalem a quase 50% do que eles têm para receber.