Alba estabelece limites para concessão de honrarias

Na mesma sessão foram aprovados dois Projetos de Lei do Poder Executivo, solicitando autorização para contratar empréstimos juntos a organismos financeiros internacionais. O PL nº 25.023/2023 autoriza um empréstimo de US$ 150 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para financiamento do Programa de Fortalecimento do SUS (PROSUS II); e o nº 25.024/2023 autoriza empréstimos de US$ 100 milhões junto ao BID e até US$ 180 milhões junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura (FIDA), para financiamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica.