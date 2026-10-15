Dia Mundial do Pão

Almacen Pepe destina parte da venda de pão francês ao Instituto de Cegos da Bahia

Ação será realizada nesta sexta-feira (16), nas cinco unidades da rede, em Salvador

D Da Redação

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:05

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão destaca a história de um alimento presente na alimentação de diferentes povos há milhares de anos. Com origens associadas às antigas civilizações do Oriente Médio, o pão passou por transformações ao longo dos séculos, incorporando técnicas e tradições de diferentes culturas. No Brasil, o pão francês tornou-se um dos itens mais comuns no cotidiano alimentar, especialmente no café da manhã.

Dia Mundial do Pão: Almacen Pepe destina parte da venda de pão francês ao Instituto de Cegos da Bahia Crédito: Leo Trindade/Divulgação

Em Salvador, a data será marcada por uma ação solidária do Almacen Pepe em benefício do Instituto de Cegos da Bahia (ICB). Pelo quarto ano consecutivo, a rede destinará parte da renda obtida com a venda de pão francês, no dia 16 de outubro, à instituição. A iniciativa abrangerá as cinco unidades: Pituba, Horto Florestal, Alphaville, Shopping Barra e e-commerce.

Os recursos serão destinados às atividades do ICB, que oferece atendimento gratuito a pessoas cegas e com baixa visão nas áreas de saúde, educação, reabilitação e assistência social.

Durante a ação, convidados do Almacen Pepe e voluntários do instituto estarão nas lojas para divulgar a campanha e orientar os clientes sobre o programa Nota Premiada Bahia. Por meio da iniciativa, os consumidores podem cadastrar o CPF na nota fiscal e indicar a instituição como beneficiária, contribuindo para o acesso a recursos sem custo adicional.

Nesta quinta-feira (15), as crianças do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) tiveram um dia diferente. Elas colocaram, literalmente, a mão na massa ao lado do padeiro Cosme na unidade do Horto Florestal da Almacen Pepe. Pepe Faro, fundador do Almacen Pepe, também participou da interação.

Segundo Danilo Portugal, diretor de Operações do Almacen Pepe, a iniciativa integra o calendário da empresa desde sua primeira edição. “O pão é um alimento que une as pessoas e simboliza partilha, e o Dia Mundial do Pão é a ocasião perfeita para colocar esse valor em prática. Chegar à quarta edição desta ação nos enche de orgulho e nossa expectativa é que os clientes abracem a causa e ajudem o ICB a ir ainda mais longe”, afirma.

Para Heliana Diniz, presidente do Instituto de Cegos da Bahia, a parceria contribui para a continuidade dos atendimentos oferecidos pela entidade. “Receber o apoio do Almacen Pepe pelo quarto ano seguido mostra que a solidariedade, quando vira hábito, transforma vidas. Cada pão vendido nesse dia se converte em atendimento, reabilitação e mais autonomia para pessoas cegas e com baixa visão. Convidamos todos os soteropolitanos e clientes do Pepe a se juntarem a essa corrente”, declara.

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A história do pão

O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Sua história está ligada às primeiras sociedades agrícolas do Oriente Médio, e os antigos egípcios tiveram papel importante no desenvolvimento de técnicas de fermentação, que contribuíram para a produção de massas mais leves.

Com o passar do tempo, diferentes povos criaram variedades próprias, adaptadas aos ingredientes e hábitos locais. No Mediterrâneo e no Oriente Médio, difundiram-se pães achatados, como o pita. Na Europa, desenvolveram-se diversas tradições de panificação, posteriormente levadas a outras regiões do mundo.

Apesar do nome, o pão francês consumido no Brasil é uma variedade desenvolvida no país, inspirada em pães europeus, especialmente nos franceses. Sua presença nas padarias e nas mesas brasileiras consolidou o produto como parte dos hábitos alimentares nacionais.

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