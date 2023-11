Altas temperaturas alteram calendário municipal de aulas em Uauá

Escolas da rede municipal de Uauá, no norte da Bahia, sofreram alteração em seu calendário devido às temperaturas que atingem a cidade. Nesta quarta-feira (22), as aulas aconteceram de forma remota e essa modalidade continuará acontecendo no dia 27 de novembro e em alguns dias do mês de dezembro (5, 7 e 12), a informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte Lazer e Juventude de Uauá.



Os outros dias continuarão a ser presenciais. Um novo pronunciamento será feito pelo secretário João Alves.