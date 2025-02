CARNAVAL

Alunos da PM prendem foragido durante o Furdunço, na Barra

Ele foi identificado por videomonitoramento

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 15:59

Posto de abordagem Crédito: Divulgação

Na noite de domingo (23), durante o Furdunço, uma patrulha composta por seis alunos-oficiais da Academia da Polícia Militar (APM) foi acionada após o videomonitoramento identificar um homem com mandado de prisão em aberto na região do Morro do Gato. >

Os cadetes, informados sobre as características do suspeito, iniciaram imediatamente as buscas e o localizaram próximo a uma barraca de bebidas, na parte externa do circuito. Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido ao posto da Polícia Civil no Morro do Gato para verificação das informações. >