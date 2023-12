Alunos vencedores de concurso de redação da Codesal fazem city tour e passam o dia no Sesc Piatã

Como parte da premiação do 1º Concurso de Redação da Defesa Civil de Salvador , alunos da rede municipal de ensino vencedores participaram nesta sexta-feira (1º) de passeio, proporcionado pela empresa Salvador Bus, pelos principais pontos turísticos de Salvador. Em seguida foram levados para o Sesc Piatã para day use oferecido pela Fecomércio - Sesc, onde passaram o dia aproveitando os equipamentos de lazer e da piscina.

O ônibus partiu da sede da Codesal onde os alunos acompanhados de suas respectivas professoras tiveram oportunidade de conhecer as instalações do órgão.

O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, agradeceu o apoio das entidades que ofertaram os prêmios aos alunos vencedores do concurso, que, certamente, servirá de estímulo para que outros jovens venham a participar do próximo certame.

A cerimônia de premiação foi realizada, no dia 22 de novembro, no Museu Eugênio Teixeira Leal - Cineteatro, no Pelourinho. A iniciativa da Codesal, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, envolveu redações de 334 alunos de 10 escolas da rede municipal que participaram das capacitações do Projeto Defesa Civil nas Escolas (PDCE) ao longo de 2023.