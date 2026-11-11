SELEÇÃO

Ambev abre edital de R$ 500 mil para apoiar projetos sociais em todo o Brasil

Dez organizações serão selecionadas e receberão R$ 50 mil cada; inscrições seguem até o dia 22

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:06

Ambev abre edital de R$ 500 mil para apoiar projetos sociais em todo o Brasil Crédito: Divulgação

A Ambev anunciou o lançamento do edital Bora Impactar, iniciativa destinada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil (OSCs) que desenvolvem projetos em diferentes regiões do Brasil. Ao todo, serão distribuídos R$ 500 mil em recursos não reembolsáveis para financiar 10 iniciativas de impacto socioambiental. Cada organização selecionada receberá R$ 50 mil.

O programa representa uma nova frente de atuação da companhia junto ao terceiro setor e pretende ampliar o acesso a recursos financeiros para organizações que contribuem para o desenvolvimento de suas comunidades. Por meio da oferta de capital semente, o edital busca impulsionar projetos em andamento, viabilizar novas iniciativas e ampliar o alcance de ações com potencial de transformação social. Podem participar propostas relacionadas a qualquer um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A seleção terá abrangência nacional, com a escolha de dois projetos em cada uma das cinco regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. As propostas serão avaliadas com base em critérios como potencial de impacto socioambiental, capacidade de execução da organização, possibilidade de expansão e multiplicação dos resultados e sustentabilidade da iniciativa após o recebimento dos recursos.

“Acreditamos que ampliar o acesso a recursos é também ampliar oportunidades e impacto. O Bora Impactar nasce para fortalecer organizações que já fazem a transformação acontecer nos territórios em que atuamos, contribuindo para que boas iniciativas ganhem força, cheguem a mais pessoas e façam a diferença na vida de suas comunidades”, diz a diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da empresa, Laura Aguiar.

Segundo a marca, o Bora Impactar faz parte da estratégia da Ambev de apoiar iniciativas desenvolvidas em diferentes territórios do país. A nova modalidade complementa outras ações da empresa voltadas à sociedade civil, direcionando investimentos a organizações que atuam diretamente nas comunidades. A proposta é contribuir para o fortalecimento local, a geração de oportunidades e a ampliação das conexões entre as pessoas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela plataforma Prosas até o dia 22 deste mês. O processo de seleção está previsto para ocorrer entre 23 de novembro e 3 de dezembro. A contratação das organizações escolhidas e o repasse dos recursos devem acontecer em dezembro de 2026.

Serviço

O quê: Edital Bora Impactar.

Inscrições: Até 22 de novembro.

Onde: Plataforma Prosas, com inscrições gratuitas.

Quem pode participar: Organizações sem fins lucrativos com CNPJ ativo há pelo menos dois anos e sede no Brasil.