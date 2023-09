Ambulante é morto a facadas após discussão na Avenida Sete

Um vendedor ambulante foi assassinado após uma discussão com outro homem na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, na última sexta-feira (1º).



A vítima, identificada como Matheus Isaias Franca Monteiro, tinha 29 anos. O rapaz estava próximo ao relógio de São Pedro quando se desentendeu com o suspeito, que deu golpes de facada nele e fugiu do local.



Matheus chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos.