Ambulantes acampam em frente a Arena Daniela Mercury

Uma fila grande vem se formando em frente a Arena Daniela Mercury desde o início da semana por trabalhadores informais cadastrados para trabalhar durante os cinco dias de festival. Mais de 1 mil licenças foram liberadas pela Prefeitura de Salvador, destas 900 são para vendedores de bebidas com isopor, 10 para baianas de acarajé, 110 para baleiros, 15 carrinhos e 10 food-trucks. A vendedora Rose Xavier veio de Camaçari e chegou ontem (27), por volta das 11h, na Boca do Rio. Ela vai vender cerveja, água e refrigerante. “Essa é a terceira vez que eu vou trabalhar aqui. Quero vender de 30 a 50 caixas de cerveja por noite. Ano passado, eu investi R$ 600 e tirei uns R$ 4,7 mil durante a festa toda”, conta.

Rose tem um bar e restaurante no bairro onde mora, mas também trabalha em todas as festas de largo. O dinheiro das vendas vai ser usado para abastecer o estoque já pensando na Lavagem do Bonfim. Ela também pretende pagar a fatura do cartão de crédito e investir na sua casa.