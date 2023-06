Ambulantes protestam no Parque de Exposições após exclusão de cadastro

Um grupo de vendedores ambulantes protestou, na tarde desta quinta-feira (22), após serem excluídos do cadastro para trabalhar na festa de São João, realizada no Parque de Exposições, em Salvador.



Os manifestantes se reuniram em frente ao parque, onde será realizado a partir desta quinta - e irá até o sábado (24). Em entrevista para a TV Bahia, eles afirmaram que receberam uma mensagem, na terça-feira (20), que informava que eles não foram selecionados para trabalhar no evento junino. Os ambulantes reclamam do aviso feito de última hora, que gerou prejuízos para aqueles que já haviam adquirido materiais para trabalhar.