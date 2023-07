Ambulantes trocam socos e pontapés durante viagem de ferryboat

Uma situação inusitada tumultuou uma embarcação do ferryboat nesta sexta-feira (7), pela manhã: dois homens trocaram socos e pontapés durante uma viagem de travessia do terminal Bom Despacho, em Itaparica, ao de São Joaquim, em Salvador.



Imagens que circulam na internet mostram a confusão. É possível ver que alguns passageiros tentam conter os dois durante um bate-boca inicial, mas um deles consegue agredir o outro com um pontapé em uma das pernas. Em outro momento, esse último homem revida a agressão com um soco na cabeça. Não se sabe o motivo da briga.