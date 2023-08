'Ameaçou de morte': funcionários de posto de saúde sofrem assalto em Sussuarana

Unidade de Saúde da Família (USF) de Sussuarana I . Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Mais um posto de saúde precisou fechar as portas nesta sexta-feira (25) em Salvador. Depois de uma tentativa de feminicídio na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Matos, a Unidade de Saúde da Família (USF) de Sussuarana I também suspendeu os atendimentos após um assalto em que um suspeito chegou a apontar uma arma para a cabeça da gerente da unidade.

A ação aconteceu por volta das 10h e o suspeito chegou em um carro branco de modelo Kwid. Na entrada, informou que estava procurando por informações para a mãe, que teria ficado no veículo por não estar em condições de andar. No interior do posto, ele sacou a arma e anunciou o assalto para uma enfermeira.

"Roubou o celular dela, passou para outras pessoas e apontou uma arma para a cabeça da gerente da unidade, que saiu daqui completamente abalada. Ele não chegou a atirar ou bater em ninguém, mas gritava, ofendia a todos e ameaçou de morte quem não ficasse quieto", conta um homem que acompanhou a situação, mas prefere não se identificar por medo.

No assalto, o suspeito, que fugiu a bordo do veículo branco que chegou no local, levou cinco celulares, relógios, correntes, alianças e outros itens pessoais de quem trabalhava no local e dos pacientes que esperavam por atendimento.

Os funcionários da unidade preferiam não falar com a reportagem por medo de represálias, já que vão seguir trabalhando no local. Sem gravar entrevista, no entanto, um deles afirmou que a unidade fica em uma área muito vulnerável, nas margens da Avenida Gal Costa, sem câmeras de segurança e nem policiamento para proteção dos funcionários e pacientes.