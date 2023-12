Amigos se despedem de cantor de forró morto em acidente na Bahia: "Fica a saudade"

O corpo do empresário e cantor de forró Luide Pereira Gonçalves foi sepultado na segunda-feira (11), em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. A despedida aconteceu no cemitério Jardim da Saudade 2, em meio a muita emoção entre amigos e familiares de Luide, que morreu em um acidente na BR-116.



Luide, de 49 anos, estava dirigindo uma caminhonete quando se chocou de frente com uma carreta no último sábado (9), no trecho da rodovia que passa pela cidade de Manoel Vitorino. Ele morreu no local. O acidente aconteceu por conta de uma ultrapassagem indevida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não deu mais detalhes sobre quem fez a manobra.