Amor: Nova marca expressa sentimento de soteropolitanos e turistas pela capital baiana

A Prefeitura de Salvador lançou, nesta quinta-feira (21), sua nova identidade visual, que será utilizada nas ações de cultura, turismo e lazer. A marca visa expressar o amor pela capital baiana, seja por parte de turistas que escolhem a cidade para passear, de moradores que têm seus lugares, seus hábitos e seus costumes favoritos, ou dos servidores públicos que trabalham em prol do município todos os dias.



Titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho explica o conceito por trás da mudança: “É uma marca que dialoga com o momento atual da cidade, de retomada do pós-pandemia. E também traz essa relação de amor que os soteropolitanos e os turistas têm por Salvador. Também representa a forma como todos nós, que vivemos aqui, trabalhamos pela cidade. Paixão por Salvador é o que une baianos, turistas, artistas, servidores, trabalhadores, empresários, enfim, todo mundo”, disse.

Posicionamento

A identidade visual é simples e objetiva: traz o ‘SSA’, código do aeroporto da capital baiana, mas que, com o tempo, se tornou um jeito carinhoso de chamar Salvador entre os próprios soteropolitanos e amantes da cidade. E, além disso, o coração, símbolo universal do amor. A marca também aparece com o nome Salvador em extenso, com o coração fazendo a vez da letra V.

A nova marca difere da assinatura institucional da Prefeitura, pois será utilizada nas ações de cultura e turismo do município. “É uma identidade voltada mais para esse momento de lazer e de cultura. De posicionar Salvador como uma marca do trade de entretenimento e patrimônio cultural do mundo todo. E a gente entende que essa identidade visual para o planeta tem que estar mais ligada à paixão”, diz Pedro Tourinho.