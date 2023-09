Análises da Ufba indicam origem de óleo derramado em Salvador

Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia analisaram uma amostra, coletada na Praia da Barra, do óleo derramado em praias de Salvador e chegaram à conclusão de que este óleo guarda forte correlação com o petróleo produzido no Kuwait, no Oriente Médio. O laudo técnico indica que "possivelmente, o descarte de água oleosa de tanques de algum navio petroleiro transitando no mar da Bahia, tenha sido a causa do aparecimento das 'bolas de óleo' na Praia da Barra em Salvador".