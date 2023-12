Analuzia Moscoso comemora aniversário no Wish Hotel da Bahia; veja quem passou por lá

Já é tradição. A médica Analuzia Moscoso comemorou aniversário ao lado da família, amigos e 400 das mais relevantes mulheres da sociedade baiana. A celebração aconteceu no Wish Hotel da Bahia na noite desta sexta-feira (15).



Dentre os convidados, claro, não podiam faltar os filhos André e Artur Moscoso, e os pais Sandra Moscoso de Carvalho e Nelson José de Carvalho, sempre muito entusiasmados com as festas da filha.



Também passaram por lá mulheres como a desembargadora Cynthia Resende, recentemente eleita presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e a jornalista Giana Mattiazzi.