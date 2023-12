Anistia Internacional Brasil celebra Dia Internacional dos Direitos Humanos em Salvador

A mulher é Ana Maria Santos Cruz, mãe de Pedro Henrique Santos Cruz, jovem assassinado em Tucano, a cerca de 270 quilômetros de Salvador. O ativista liderava um movimento que questionava a brutalidade policial no município e teve a casa invadida enquanto dormia, na madruga do dia 27 de dezembro de 2018.

De acordo com familiares e amigos da vítima, o crime é enxergado como represália ao ativismo contra a violência policial exercido por Pedro na região. Segundo a Anistia Internacional Brasil, uma testemunha teria identificado os autores como policiais militares, que foram indiciados em 2019, mas continuam trabalhando atualmente e não foram levados a julgamento.

"No mundo inteiro, a gente mobiliza pessoas comuns nas ruas pra fazer alguma coisa favor aos Direitos Humanos. Nós vamos estar convidando as pessoas pra sua voz a voz da dona Ana Maria, para escrever cartas e mensagens para autoridades do Brasil, da Bahia e de Salvador, para que se movam como devem se mover por justiça", explica Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil.