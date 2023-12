Anúncio da candidatura de Geraldo Jr. é ofuscado por Beyoncé em Salvador e misoginia de Jerônimo

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) vai dizer que foi obra das "forças ocultas", mas a verdade é que o anúncio oficial de sua pré-candidatura a prefeito de Salvador foi ofuscado e quase não teve repercussão. Primeiro, o fato ocorreu bem na noite em que a estrela da música mundial Beyoncé veio a Salvador para uma apresentação surpresa para os fãs. A grande mídia só falou disso. Segundo: o governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi acusado de misoginia após ter atacado gratuitamente a jornalista Cintia Kelly durante a entrevista de anúncio do nome de Geraldo como candidato governista. O petista não gostou de uma pergunta da repórter e, visivelmente irritado, respondeu de forma ríspida e com gestos nada amistosos.

“Aqui vou falar firme com vocês. Nós não vamos permitir que pergunta desse porte estrague nossa unidade”, disse Jerônimo. A jornalista publicou um protesto em suas redes sociais. “Depois de me mandar calar a boca (sim! Existem muitas formas de fazê-lo), fiz outra pergunta, e ele continuou hostil. Agora, um fato. Jerônimo não costuma agir assim com os colegas do sexo masculino. Por que será?”, questionou.