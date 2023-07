Ao lado de Lula, Jerônimo Rodrigues marca presença no cortejo do 2 de julho

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou em frente ao Pavilhão da Independência, no Largo da Lapinha, por volta das 8h10 para participar da cerimônia de hasteamento das bandeiras da Bahia e do Brasil, além das homenagens às grandes figuras do ,2 de Julho. Mais tarde, o governador recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva em seu carro aberto. Ambos participam juntos do desfile em comemoração ao Bicentenário da Independência da Bahia.