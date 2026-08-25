INTERNACIONAL

Aos 30 anos, baiana sonhava juntar dinheiro para comprar casa, mas acabou vítima de tráfico humano no exterior

Com promessa de emprego em dólar, ela foi levada ao Camboja, teve o passaporte confiscado e acabou transferida para Madagascar; grupo de 23 brasileiros tenta voltar ao país

Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:42

Baiana vítima de tráfico humano faz apelo para voltar ao Brasil e mostra imagens do grupo de brasileiros na delegacia em Madagascar Crédito: Acervo pessoal/Reprodução

Começou com um contato de um amigo. Em Salvador, apesar da formação como bombeira civil, o trabalho andava escasso para Karine* (o sobrenome dela será preservado por segurança). Fazia alguns bicos, mas não conseguia emprego fixo. Assim, o sonho de uma casa própria para viver com a filha de 11 anos parecia algo distante. Até que um amigo que estava no Camboja fez contato com o que parecia um emprego ideal - ganharia em dólar, em um trabalho de atendimento ao público.

Ela decidiu embarcar e deixou a filha morando com os avós, seus pais, na Bahia. A realidade, contudo, era diferente: ao chegar no país, em novembro do ano passado, ela teve o passaporte retido, ficou restrita a um alojamento e era obrigada a trabalhar aplicando golpes em brasileiros. Karine, que completou 30 anos no último dia 16, tinha sido vítima de tráfico humano. “Tentei suicídio duas vezes no Camboja, porque não aguentava mais aquela situação e não podia ir embora. Sou vítima e só quero ir embora”, contou, em entrevista ao CORREIO, nesta terça-feira (25).

Baiana vítima de tráfico humano faz apelo para voltar ao Brasil e mostra imagens do grupo de brasileiros na delegacia em Madagascar 1 de 7

O pesadelo dos últimos dez meses ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, após uma transferência para Madagascar e a prisão de um grupo de vítimas de tráfico - Karine entre eles.

Agora, ela faz parte de um contingente de 23 brasileiros que estão apelando às autoridades do país para retornar ao Brasil. Ao todo, o grupo tem nove baianos, dois sergipanos, um mineiro, oito cariocas e três alagoanos. Sem dinheiro, eles estavam no Aeroporto de Antananarivo, onde foram acolhidos por uma ONG local. “Quero muito voltar para o Brasil, principalmente para poder ver minha filha e minha família. Tenho contato com eles e quero conseguir voltar para casa com segurança”, acrescentou a jovem.

Para tentar arrecadar o valor da passagem de retorno de Karine à Bahia, a advogada Queila Veloso, amiga de Karine, lançou uma vaquinha online. "Já fiz apelos aos políticos baianos por ajuda financeira, também sem retorno ou com muita burocracia. Mas a emergência não espera pela burocracia", escreveu Queila, no texto de divulgação.

Proposta

À reportagem, a advogada contou que Karine foi abordada no Brasil por esse amigo que já estava no país. A ordem da máfia é de que brasileiros traficados trabalhem pra cooptar novas vítimas.

"Eles ganham benefícios, prestígio, e alguns se envolvem nesse tipo de esquema. Esse colega entrou em contato com ela, disse que estava no exterior e tinha conseguido um trabalho que pagava em dólar, os custos da viagem e ainda tinha um alojamento adequado. Ele disse a ela que podia juntar dinheiro por um ano e, depois, pagariam a passagem de volta para casa".

De acordo com a própria Karine, a informação é de que o trabalho seria com atendimento ao público. "Pensei durante cerca de um mês e decidi aceitar a proposta. Na época, eu não tinha passaporte, então precisei providenciar um para poder viajar".

A viagem até o Camboja durou dois dias, com escala na Turquia. Órgãos como o Ministério Público Federal apontam que o Camboja tem uma das rotas mais comuns para brasileiros vítimas de tráfico humano.

Ao chegar no país, Karine conta que percebeu que havia algo estranho, especialmente porque usavam um 'caixote' para fazer o trabalho. "No local, éramos proibidos de sair do alojamento. Havia diversas regras, multas e outras formas de punição. Também existiam cópias do script que a gente tinha que copiar, caso não aprendêssemos a fazer as ligações ou caso mandássemos clientes para outra linha".

O passaporte de Karine foi retido por eles. “Durante o período em que estive lá, sofri forte pressão psicológica, ameaças e intimidações. Existiam multas que eram descontadas do meu salário e outras penalidades caso eu não atingisse determinadas metas ou não encaminhasse clientes para outras linhas. O trabalho era dividido em três linhas. Eu participava da primeira linha, responsável pelo atendimento inicial, enquanto outras pessoas davam continuidade às abordagens fraudulentas, inclusive envolvendo falsas situações com policiais e promotores, com o objetivo de enganar brasileiros e retirar dinheiro deles”, relatou, por mensagens enviadas ao jornal.

Segundo Kaine, ela tentou fugir, mas nunca conseguiu. Depois de alguns meses, o grupo foi obrigado a sair do Camboja e seguir para Madagascar. No Camboja, não era incomum que precisassem fugir dos locais onde estavam. Quando ela disse que queria sair, foi informada de uma multa muito alta.

Polícia

Até que, nas últimas semanas, a polícia de Madagascar apareceu no hotel onde o grupo estava sendo mantido e pediu os passaportes de todos.

"Ninguém estava com o próprio passaporte, porque os documentos ficavam com um dos responsáveis pela empresa. Dois colegas se recusaram a entregar os telefones aos policiais, que apontaram armas para eles. Eu e uma colega fomos pedir, por favor, que não fizessem nada. Nesse momento, um dos policiais deu um tapa no nosso rosto e nos jogou no chão", relatou. De lá, os 23 brasileiros foram levados à delegacia, onde não tiveram acesso à comida e água.

A família de Karine só soube da situação da jovem nos últimos dias. Daqui, da Bahia, a advogada Queila Veloso tem contatado autoridades, políticos e entidades para tentar conseguir a passagem de Karine de volta para o Brasil.

Entre as poucas respostas que teve foi de que seria preciso articular com outros órgãos. "Não temos tempo para articular com outros órgãos. Quero trazer ela para ontem. Não tem como ela ficar mais no aeroporto porque a polícia está de olho neles. Estou temendo pela segurança dela", disse, ao CORREIO.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que recebeu relatos sobre a situação dos 23 brasileiros e, por intermédio da Embaixada do Brasil em Maputo, responsável pelas relações com Madagascar, busca apurar os fatos junto às autoridades locais. O órgão pontuou que a atuação consular do Brasil é pautada pela legislação internacional e nacional.

“Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”.