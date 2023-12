Aos 81 anos, Caetano aproveita férias em Salvador para manter em dia rotina fitness

Crédito: Reprodução

Caetano Veloso disse que só queria descansar após encerrar as apresentações deste ano da turnê Meu Coco, com um show na Concha Acústica, no último domingo (17). Apesar de querer sossego, o artista não abriu mão das atividades físicas. Ele compareceu, nesta segunda-feira (18), na Academia Villa Forma, no Rio Vermelho, mesmo bairro que ele mantém uma casa na capital baiana, para colocar o treino em dia. Vestido de camiseta branca e calça preta, o cantor circulou pela unidade e distribuiu simpatia.

Uma personal que está grávida contou na rede social que foi abordada pelo cantor, enquanto trabalhava, para parabenizá-la pelo bebê. "Em qual outro lugar eu seria abordada durante o trabalho por Caetano Veloso me parabenizando pelo bebê?", escreveu, na postagem. Nos comentários, as amigas festejavam que a pequena já tinha recebido a bênção antes de nascer. A academia respostou a foto e aproveitou para agradecer a forma carinhosa com que o artista trata os funcionários da unidade. "A gente ama o carinho de Caetano com todos na Villa".

Após a apresentação de domingo, o artista só volta a se apresentar no dia 1 de março, em Porto Alegre, depois seguirá com a turnê para os Estados Unidos. Até lá, quer descansar bastante na Bahia. Antes mesmo das férias começarem, ele já mandou um recado: quer sossego. "Tenho 81 anos e venho de uma série de atividades super puxada. Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário", avisou, em postagem no Instagram.