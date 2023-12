Covid-19: Mais de 1 mil pessoas são vacinadas com 2ª dose bivalente em Salvador

A aplicação da 2ª dose da vacina bivalente na cidade de Salvador foi iniciada nesta segunda-feira (11). Mais de 100 postos de saúde receberam as doses que foram distribuídas para 1121 pessoas, segundo dados do Vacinômetro. A campanha se iniciou às 8h e seguiu até às 16h. Neste primeiro momento, a dose é destinada para idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos, ao todo eles somam quase 58 mil pessoas na capital baiana.

Mais de 230 mil pessoas do público eletivo compareceram aos postos durante o primeiro esquema bivalente, totalizando uma cobertura de 28,2%. Já o público geral, ou seja, pessoas com 12 anos ou mais, 533 mil indivíduos já foram protegidos com a dose bivalente.

5ª Centro de Saúde (Barris); USF Menino Joel; USF Sabino Silva; UBS Santa Cruz das 08h às 14h30; UBS Vila Matos; UBS São Gonçalo; USF Curralinho; UBS Cesar de Araujo; USF Imbui; USF Parque de Pituaçu; USF Zulmira Barros; USF Pituaçu; UBS Prof. Mario Andrea; USF Santa Luzia; UBS Cosme de Farias; USF Candeal Pequeno; UBS Manoel Vitorino; USF Vale do Matatu; UBS Edson Teixeira; UBS Arraial do Retiro; USF Sussuarana I; UBS Engomadeira; UBS Santo Inácio; UBS Mata Escura; USF Nova Sussuarana; USF Pernambuezinho; USF Cajazeiras X; UBS Nelson Piauhy; USF Boca da Mata; USF Cajazeiras V; USF Yolanda Pires; USF Cajazeiras XI; USF Jardim das Mangabeiras; UBS Santo Antonio; USF Terreiro de Jesus; UBS Ramiro de Azevedo; UBS Pelourinho; UBS Barbalho; USF Terreiro de Jesus; USF Gamboa; UBS Ministro Alkimin; UBS Virgilio de Carvalho; USF Joanes Centro Oeste; USF Joanes Leste; USF Alto do Coqueirinho; USF KM 17; USF Eduardo Mamete; USF Parque São Cristóvão; USF Coração de Maria; USF Aristides Maltez; USF Ceasa I e II; USF Jardim Campo Verde; USF Itapuã; USF Jardim das Margaridas; UBS Orlando Imbassahy; USF Vila Verde; USF São Cristóvão; USF Mussurunga I; UBS São Cristóvão; USF Nova Esperança; UBS Maria Conceição Imbassay; USF IAPI; USF San Martin; USF San Martin III; USF Cambonas; UBS Vale dos Lagos; UBS Cecy Andrade; USF São Marcos I; USF Dom Avelar; USF Nova Brasília; USF Jaqueira do Carneiro; USF Alto do Cabrito; USF Boa Vista de São Caetano; USF Antonio Lazzarotto; USF Pirajá; UBS Péricles Laranjeiras; USF Alto do Peru; USF Frei Benjamin; UBS Marechal Rondon; USF Bom Juá; USF Fiais; USF Deputado Luiz Braga; USF Lagoa da Paixão; USF Recanto da Lagoa I; USF Boa Vista do Lobato; USF San Martin II; USF Capelinha; USF Recanto da Lagoa II; USf Teitônio Vilela II; USF Estrada da Cocisa; USF Bate Coração; USF Vila da Fraternidade; UBS Sergio Arouca (Paripe); UBS Bariri; USF Vista Alegre; USF Alto de Coutos II; USF Plataforma; USF Tubarão;USF Alto do Cruzeiro; USF Nova Constituinte; USF São Tomé de Paripe; USF Congo; USF Fazenda Coutos II; USF Ilha Amarela; UBS Periperi; USF Paramana; USF Bom Jesus dos Passos; USF Ilha de Maré; Home Center Ferreira Costa; Estação Mussurunga; Shopping Bela Vista das 09h às 16h