DECISÃO

Após 13 anos, vítima de acidente de trânsito receberá R$ 57,9 mil de indenização na Bahia

Acordo judicial foi homologado durante mutirão do TJ-BA, que já garantiu mais de R$ 2 milhões em pagamentos a vítimas de acidentes

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 21:35

TJ-BA Crédito: Divulgação

Uma vítima de acidente de trânsito que sofreu lesões graves e permanentes receberá R$ 57.928,41 após um processo judicial que se arrastava há 13 anos ser encerrado por meio de um acordo homologado pela Justiça da Bahia. A conciliação ocorreu na última sexta-feira (23), durante o Mutirão de Audiências DPVAT, realizado no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

O caso teve início em janeiro de 2011, quando a vítima sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Em 2013, ela ingressou com uma ação para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, destinado à cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores. Ao longo do processo, houve o pagamento parcial de R$ 3.375, mas a questão só foi resolvida após a realização de uma perícia judicial.

O laudo confirmou a condição de invalidez decorrente do acidente. Diante da ausência de quitação administrativa integral, as partes chegaram a um acordo no valor de R$ 57.928,41. Desse total, R$ 48.273,67 correspondem à indenização securitária, enquanto R$ 9.654,74 serão destinados aos honorários advocatícios.

O cálculo levou em consideração o resultado da perícia, os pagamentos anteriores, a correção monetária e os juros de mora. O acordo foi homologado pela juíza Julia Wanderley Lopes, da 11ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, que encerrou o processo com resolução do mérito.

Ao comentar o caso, a magistrada destacou o impacto da demora judicial na vida da vítima e de sua família. Segundo ela, o processo envolvia um jovem com lesões neurológicas e uma mãe idosa que, durante anos, assumiu os cuidados do filho, enfrentando despesas com tratamento e incertezas sobre o recebimento da indenização.

“Momentos como esse nos lembram que cada número tem um rosto, uma história e uma família que confia no Judiciário. Essa confiança precisa ser honrada com celeridade, sensibilidade e compromisso”, afirmou a juíza.

A solução do caso em um único dia foi possível graças à atuação concentrada do Mutirão de Audiências DPVAT, que segue até 28 de outubro, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.